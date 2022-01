Johanna Pakonen ja Samu-kihlattu yhteiskuvassa – tangokuningattarelta tunteikas avautuminen: "Paljon on ollut mutkia matkassa"

– Paljon on ollut mutkia matkassa ja eiköhän niitä ole edessäpäinkin, mutta kun suunta on yhteinen ja uuden vuoden askelmerkit on piirretty paperille, on helpompi kulkea vakaasti yhteistä tulevaisuutta rakentaen. Lämmöllä, rakkaudella, kiitollisuudella, kunnioituksella, arvostuksella.