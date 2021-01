Joensuulainen Heikki Kotilainen katosi 200 metrin päästä kotoaan – poliisi pyytää havaintoja

Poliisin saaman ilmoituksen mukaan Kotilainen on kadonnut 15.–16.1.2021 välisenä yönä Noljakasta Väinöläntieltä.

Kotilaisen on ollut tarkoitus yöpyä kaverinsa luona kyseisenä yönä Noljakassa Väinöläntiellä sijaitsevassa asunnossa.

Kotilaisen kotiosoitteen ja Väinöläntien osoitteen välinen etäisyys on noin 200 metriä.

– Kotilaisen lähipiiri on huolissaan täysin yllättävästä katoamisesta, poliisi tiedottaa.

Kadonnut Heikki Kotilainen on pituudeltaan 175–180 senttiä pitkä. Vartaloltaan hän on vankkarakenteinen. Katoamishetkellä yllä on ollut musta harmaareunainen pipo, harmaat collegehousut, raidalliset Adidas-lenkkarit sekä selässään ruskea kangasreppu. Yllä olevasta takista ei ole tarkempia tietoja.