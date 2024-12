Purjehtija-yrittäjä Joel Harkimo on yksi tammikuussa 2025 alkavan Iholla-sarjan päähenkilöistä. Hän tuo ohjelmassa uudella tavalla esiin parisuhdettaan ja perhe-elämäänsä.

Purjehtija, yrittäjä Joel Harkimosta oli aluksi vaikeaa avata kameralle etenkin omia tunteitaan.

– Miesten kesken on ehkä vähän sellainen tabu, että miehet eivät uskalla tai halua puhua tunteistaan. Sen kanssa oli aluksi harjoiteltavaa. Mutta se parani koko ajan, ja yritin antaa itsestäni niin paljon kuin mahdollista, Harkimo kertoi Iholla-sarjan mediatilaisuudessa 4. joulukuuta.

Sarjassa nähdään Harkimon lisäksi tanssija, yrittäjä Chachi Hildén, tanssitaiteilija, Kansallisbaletin 1. solistitanssija ja koreografi Atte Kilpinen sekä vuorikiipeilijä, kestävyysurheilija Lotta Hintsa. Iholla alkaa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla 22. tammikuuta.

Harkimo on pohjimmiltaan aika ujo ja koki kaupungilla kameran kanssa kulkemisen aluksi hieman hölmöksi.

– Kamppailin välillä sen kanssa, että uskallanko kuvata. Alkujaksot ovat sellaisia, että kuvaan itseäni alhaalta päin, ja nenäkarvat näkyvät, kun en viitsinyt pitää kameraa ylhäällä naaman edessä julkisesti, Harkimo naureskeli.

Hänen vaimonsa podcastaaja, rallikartturi Janni Hussi oli oitis todella kannustava ohjelman suhteen.

– Hän sanoi heti, että jos se tuntuu sellaiselta, että haluan sen tehdä, niin hän on heti mukana ja heittäytyy myös. Oli tärkeää, että tähän asiaan oli Jannin tuki. Se on vähän sama asia, kun Jannilla on rallijutut ja minulla purjehdus, niin tuemme toistemme päätöksiä. Haluamme olla voimavara, eikä niin, että se olisi ongelma.

Iholla-sarja tuo uudella tavalla esiin Harkimon ja Hussin parisuhdetta ja perhe-elämää.

– Tällä tavalla sitä ei ole juuri avattu. Totta kai jotakin somen kautta, mutta se, minkälaista arkeni on perheeni ympärillä, niin se tuntuu todella uudelta, Harkimo kertoi.

Pariskunta on paljon myös erossa, mutta he päättivät jo seurustelunsa alkumetreillä, että molemmat saavat toteuttaa omia juttujaan.

– Ja, että unelmiaan pitää toteuttaa. Siinä haluamme olla toistemme tukena, emmekä estää niitä asioita. Ajattelen, ettei se ole lopullista. Janni tuskin viihtyy ralliautossa loppuelämäänsä, ja voin sanoa, että tämä yksi purjehdus maailman ympäri on minulle se juttu. Tuskin alan joka kisassa tätä palloa kiertämään, Harkimo pohti.

– Sitten, kun meillä on aikaa toisillemme, niin panostamme siihen ja toisiimme ja olemme läsnä. Sillä elämme ne kuukaudet, kun emme ole yhdessä, Harkimo kiteytti.

Harkimo on tuttu myös muista tv-ohjelmista, kuten Tanssii Tähtien Kanssa ja Diili.

Vuonna 2026 Joel Harkimo lähtee yksin Golden Globe Race -purjehduskilpailuun, joka voi kestää lähes vuoden. Katso videolta, miten hän valmistautuu yksinäisyyteen.