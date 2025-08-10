Joel Harkimo jakoi koskettavan kuvaparin serkkunsa Oliver Harkimon hautajaisista

Joel Harkimo jakoi Instagramiin koskettavan julkaisun Oliver Harkimon muistolle.
Joel Harkimo jakoi Instagram-tililleen kuvaparin serkkunsa Oliver Harkimon hautajaisista. Oliver kuoli 18. heinäkuuta ollessaan 33-vuotias.
Julkaisunsa ensimmäisessä kuvassa Joel seisoo mustiin pukeutuneena Oliverin haudalla. Toisessa kuvassa näkyy musta hauta-arkku, jonka päälle on laskettu kukkia.
Joel on kirjoittanut kuvien yhteyteen koskettavan tekstin.
– Rakas Oliver, me kasvettiin yhdessä kuin veljekset. En tule ikinä unohtamaan meidän yhteisiä hetkiä. Niitä on niin paljon, että edes pientä osaa ei saisi yhteen kirjaan. Mulla tulee aina olemaan sua ikävä. Lepää rauhassa, Joel kirjoittaa julkaisussaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Lue myös: Oliver Harkimon kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa
Julkaisun kommenttikenttään on jätetty runsain määrin sydämiä ja osanottoja.
Oliverin sisko, DJ:nä ja tosi-tv-kasvona tunnettu Amanda Harkimo julkaisi lauantaina Instagram-tarinassaan kuvan Oliverin hauta-arkusta. Instagram-tarinat ovat katsottavissa 24 tunnin ajan.
Oliverin kuolinilmoitus julkaistiin Helsingin Sanomissa sunnuntaina 10. elokuuta. Kuolinilmoituksessa kerrotaan, että Oliver saatettiin haudan lepoon hänen läheistensä läsnäollessa.