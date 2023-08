Joe Biden vierailee Jill-vaimonsa kanssa Havaijin tuhoalueella

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenin on määrä vierailla tänään ensimmäistä kertaa Havaijin osavaltiossa maastopalojen tuhoalueella vaimonsa Jill Bidenin kanssa.

Presidenttipari tapaa Mauin saarella sammutustöihin osallistuneita työntekijöitä, eloonjääneitä sekä paikallisia viranomaisia pelastustöiden ja etsintöjen yhä jatkuessa. Bidenien on määrä keskustella saarella tulevista toimista sen nostamiseksi takaisin jaloilleen katastrofin jälkeen.

Havaijin tuhoisissa maastopaloissa on laskettu kuolleen yli 110 ihmistä, ja yli tuhat on yhä kateissa. Paikallisen Hawaii News Now -uutiskanavan mukaan viikonloppuna valtaosa historiallisen Lahainan kaupungin alueesta oli etsitty ruumiskoirien avulla.