Biden maastopalojen runtelemalla Havaijilla: "Jälleenrakennamme niin kuin Mauin asukkaat haluavat"

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on saapunut Havaijille tarkastelemaan Mauin saaren laajoja maastopalotuhoja.

Presidenttipari on tavannut Mauin saarella sammutustöihin osallistuneita työntekijöitä sekä paikallisia viranomaisia pelastustöiden ja etsintöjen yhä jatkuessa.

USA:n tappavin maastopalo yli vuosisataan

Havaijin tuhoisissa maastopaloissa on laskettu kuolleen yli 110 ihmistä ja yli tuhat on yhä kateissa. Kyseessä on eniten kuolonuhreja vaatinut maastopalo Yhdysvalloissa yli sataan vuoteen.