Joalin Loukamaalla, 20, on sosiaalisessa mediassa miljoonia seuraajia – näin hän suhtautuu ikäviin viesteihin

Loukamaa tuli tunnetuksi Simon Fullerin luomasta Now United -popyhtyeestä, ja hän onkin esiintynyt ympäri maailmaa kymmenille tuhansille ihmisille. Nuorelle tähdelle on jäänyt paljon oppeja käteen.

– Pitää olla oma itsensä, ihmiset rakastavat sua sellaisena kuin olet. Meillä on alusta asti ollut some todella iso juttu ja sitä on kehotettu käyttämään päivittäin. Sitä kautta olen tajunnut, kuinka tärkeä some on ollut urallani. Eihän minulla olisi ilman somea varmaan musiikkiakaan tulossa ulos.