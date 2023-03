Joalin Loukamaa lopetti kansainvälisessä jättiyhtyeessä – kiittää fanejaan Instagramissa

Somepersoona ja laulaja Joalin Loukamaa kertoo Instagramissa, ettei ole enää maailmankuulussa Now United yhtyeessä.

– En ole enää Now Unitedin jäsen millään tavoin, hän kirjoittaa.

– Uniterseillä on erityinen paikka sydämessäni, hän kirjoittaa.

Now United on Brittiläisen mjusiikkimoguli Simon Fullerin vuonna 2017 perustama yhtye, jossa on jäseniä ympäri maailmaa. Loukamaa oli yksi yhtyeen alkuperäisjäsenistä.