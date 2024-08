Jo toiselta ex-kumppanilta järkyttäviä väitteitä Marius Borg Høibysta: "Hän on potkinut minua, hän on kuristanut minua,"

Borg Høiby sanoi lausunnossa, että kamppailee mielenterveyshäiriöiden sekä riippuvuuden kanssa. Hän kertoi, että on saanut riippuvuuteensa aiemmin hoitoa ja on aikeissa hakeutua jälleen hoitoon. Hän esitti lausunnossa anteeksipyynnön myös perheelleen, ja puhutteli sitten oletettavasti tyttöystäväänsä.

– Hän on lyönyt minua naamaan. Hän on potkinut minua, hän on kuristanut minua, hän on tuhonnut asuntoani. Hän on myös tuhonnut tavaroita äitini uudessa kodissa. Mutta kuten Juliane sanoi, kaikkein pahinta minulle oli psykologinen puoli. Huutaminen, uhkaukset, Haukland jatkaa.