Jihadistit hyökkäsivät moottoripyörillä Nigeriassa: Kymmeniä kuollut

Nigerian lippu sotilaan maastoasussa.Kuvituskuva / AOP
Julkaistu 06.09.2025 20:28

MTV UUTISET –STT – AFP

Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut Nigerian koillisosassa jihadistien hyökkäyksessä viime yönä, kertovat kansalaisjärjestön työntekijä ja puolisotilaallisten joukkojen johtaja uutistoimisto AFP:lle.

Jihadistijoukot hyökkäsivät perjantai-iltana Darul Jaman kaupunkiin, jossa asuu pakolaisleiriltä siirrettyjä maan sisäisiä pakolaisia. Kaupungissa on myös sotilastukikohta, ja turvallisuuslähteen mukaan viisi kuolleista oli sotilaita.

Hyökkääjät saapuivat kaupunkiin moottoripyörillä ja sytyttivät taloja tuleen.

– He tulivat huutaen ja ampuivat kaikkia, jotka näkivät, kertoo Malam Bukar, joka pakeni hyökkäystä perheineen maaseudulle.

Jihadistien väkivalta on vähentynyt Koillis-Nigeriassa kymmenen viime vuoden aikana, mutta esimerkiksi terroristijärjestö Isisin paikalliset taistelijat tekevät yhä hyökkäyksiä maan syrjäisissä koillisosissa.

Lisää aiheesta:

