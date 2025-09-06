Jihadistit hyökkäsivät moottoripyörillä Nigeriassa: Kymmeniä kuollut

Ainakin yli 50 ihmistä on kuollut Nigerian koillisosassa jihadistien hyökkäyksessä viime yönä, kertovat kansalaisjärjestön työntekijä ja puolisotilaallisten joukkojen johtaja uutistoimisto AFP:lle.
Jihadistijoukot hyökkäsivät perjantai-iltana Darul Jaman kaupunkiin, jossa asuu pakolaisleiriltä siirrettyjä maan sisäisiä pakolaisia. Kaupungissa on myös sotilastukikohta, ja turvallisuuslähteen mukaan viisi kuolleista oli sotilaita.
Hyökkääjät saapuivat kaupunkiin moottoripyörillä ja sytyttivät taloja tuleen.
– He tulivat huutaen ja ampuivat kaikkia, jotka näkivät, kertoo Malam Bukar, joka pakeni hyökkäystä perheineen maaseudulle.
Jihadistien väkivalta on vähentynyt Koillis-Nigeriassa kymmenen viime vuoden aikana, mutta esimerkiksi terroristijärjestö Isisin paikalliset taistelijat tekevät yhä hyökkäyksiä maan syrjäisissä koillisosissa.