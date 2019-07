15 ihmistä kuoli jihadistien hyökkäyksessä Burkina Fasossa – hyökkääjät polttivat kauppoja, moottoripyöriä ja kokonaisen torin

Sen lisäksi, että hyökkäyksessä kuoli ihmisiä, hyökkääjät polttivat kuvernöörin mukaan kylän torin. Paikallisen asukkaan mukaan hyökkääjät polttivat myös kauppoja ja moottoripyöriä, jonka lisäksi he myös ryöstelivät kylässä.

Jihadistihyökkäykset lisääntyneet

Valtaosa iskuista on yhdistetty jihadistiryhmä Ansarul Islamiin sekä JNIM-ryhmään, joka on vannonut uskollisuutta al-Qaedalle. Ryhmittymien uskotaan olevan vastuussa noin 500 kuolemasta vuoden 2015 jälkeen. Maan pääkaupunkiin Ouagadougou’hun on hyökätty kolmesti.