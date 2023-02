Jessie Diggins latoi suorat sanat Petter Northugille – "Et tiedä koko totuutta"

Diggins kärsi suurista vaikeuksista vuodenvaihteessa kisatulla Tour de Skillä. Hän sijoittui vaatimattomasti Oberstdorfin kisassa 40:nneksi. Tuolloin TV2:n asiantuntijana nykyään toimiva Northug sanoi kisan jälkeen, että Digginsin tulisi jättää kiertue kesken usean heikon kisan ja kehonkielen perusteella.

Yhdysvaltalainen on kuitenkin noussut ylös kuopasta ja ilman ikävää kaatumista, hän olisi saattanut voittaa lauantaisen Toblachin kilpailun. Diggins sijoittui kuitenkin kisassa toiseksi. Northug ei myönnä, että hän olisi antanut yhdysvaltalaiselle huonon neuvon.

– Näimme, että sukset olivat huonot, mutta sen lisäksi kyse ei ollut siitä Jessie Digginsistä, jonka olemme tottuneet näkemään. Hänellä oli putkeen monta kisaa, joissa oli saman kehonkieli. Silloin pitää tehdä arvio sen perusteella, Northug kertoi NRK:lle ja oli edelleen sitä mieltä, että Digginsin olisi pitänyt jättää kiertue kesken.

Tour de Skillä loppujen lopuksi 11:nneksi sijoittuneella Digginsillä oli selvä kanta saamansa kritiikkiin..

– Se jos et voita tai sinulla on huono päivä ei tarkoita sitä, että sinun pitäisi luovuttaa vain koska on vaikeaa. Joskus on tärkeää ottaa askel taaksepäin ja muistaa, että urheilijat ovat ihmisiä, joilla on tunteet ja joskus ei ole kyse vain voittamisesta, Diggins kertoi.

– Ihmiset eivät tiedä, että onko kyse kunnostasi vai ei. Kukaan ei tiedä. Kun tuomitset muita, niin sinun on tärkeä muistaa, että et tiedä koko totuutta. Esimerkiksi silloin kun kärsin syömishäiriöstä, niin mielestäni oli liian monta ihmistä, jotka tuomitsivat minut tietämättä koko tarinaa ja se voi satuttaa minua todella. Ennen kuin kritisoit muita, niin on hyvä ottaa askel taaksepäin ja miettiä, että ehkä tiedä, mitä hän kokee elämässään, Diggins jatkoi.

Northug ymmärtää Digginsin reaktion. Hän muisteli omaa uraansa, jolloin hiihtoasiantuntijoilla oli aina mielipiteet, kuinka hänen tulisi toimia. Northug kertoi ärsyyntyneensä tuolloin, mutta halusi taistella vastaan kuten Diggins teki.

Digginsin mielestä on tärkeää, että ei luovuta, vaikkei olisikaan mahdollisuutta voittoon. Luovuttaminen on yhdysvaltalaisen mukaan huono merkki.

– Siinä on todella kyse kovasta yrittämisestä. Jotkut urheilijat, joita kunnioitan ja ihailen eniten, ovat olleet sellaisissa kisoissa, joissa he eivät ole voittaneet, mutta antaneet silti kaikkensa. Se on siistiä, Diggins totesi.

– Olen samaa mieltä tuosta. Minusta oli hienoa päästä maaliin, vaikka oli huono tai hyvä päivä. Luulen, että hän haluaa olla eri mieltä ja se on ilahduttavaa. Näyttää siltä, että hän on nyt tasapainossa ja se on tärkeintä. Silloin hänesta tulee vaarallinen nainen, jonka kanssa taistella MM-kisoissa, Northug päätti.