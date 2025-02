Näin puhuu suuri ihminen – Jessie Diggins kertoi kokemastaan ja näkemästään: "Söpöintä maailmassa"

Yhdysvaltalaishiihtäjä Jessie Diggins käytti vaikuttavan, suuren ihmisen puheenvuoron sen jälkeen, kun Trondheimin MM-sprintti oli tuottanut pettymyksen.

Diggins oli vaikeuksissa jo vapaan hiihtotavan MM-sprintin karsinnassa mutta kitkutteli 30 jatkajan joukkoon sijalla 26. Peli päättyi kuitenkin selkeästi puolivälieriin ja eräsijaan 5/6. Lopputuloksena oli sprintin 23:s tila.

Sukset eivät pelanneet. Sitä Diggins ei kiistänyt. Hän totesi suksipuolenkin olevan iso osa lajia, mikä on hänestä ok sanoa ääneen.

– Tilanne suksien kanssa ei ole välttämättä kaikilla joukkueessa samanlainen. Minun sukseni tänään olivat erilaisia kuin joidenkin muiden, mikä on hyvä asia, Diggins ruoti.

Yhdysvaltalaistähti, joka on moneen kertaan ladulla osoittanut olevansa mitä äärimmäisin sisupussi, korosti, että uurastuksesta ei jäänyt kiinni.

– Niinä päivinä, kun olemme vaikeuksissa, yritämme silti yhtä kovasti. Laitoin sydämeni peliin, ja hiihdin ehdottomasti niin lujaa kuin pystyin. Huolto teki myös niin kovaa töitä kuin pystyi. Jokin tänään meni suksieni kanssa pieleen, mutta se ei tarkoita, että olisi ollut yrityksen puutetta.

Kiitos 27 000 kertaa

Trondheimissa piisasi yleisöä ja tunnelmaa, kun torstain sprintit löivät MM-kisat kilpailujen osalta toden teolla käyntiin.Lehtikuva

Onhan päivä vielä huomennakin, Diggins myös ajatteli.

– Olen innoissani uusista mahdollisuuksista. Joka päivä on täysin uusi päivä. Olen myös harjoitellut niin kovaa ja viisaasti kuin olen voinut.

Yhdysvaltalainen painotti, että hänen on uskottava itseensä. Hän jatkoi, että hänen täytyy myös tietää, että hän on onnekas ollessaan paikalla terveenä ja että jalka, jonka vammaa hän on tällä kaudella potenut, on niin hyvällä tolalla kuin hän voisi pyytää.

– Minusta on tärkeää nähdä hyvät puolet.

– Minun täytyy sanoa, että tämä ilmapiiri ja energia on myös todella siistiä. Kaikki vapaaehtoiset… Olen sanonut kiitos noin 27 000 kertaa tänään, koska kaikki ovat olleet niin ystävällisiä, hymyileväisiä ja avuliaita.

Pienet lapset villapaitoineen

Diggins tunteili, että se, että pienet lapset ja heidän villapaitansa on "söpöintä maailmassa".

– On niin monia siistejä asioita. Se, että minä olen allapäin suksistani tänään ei tarkoita, ettei minulla silti olisi kivaa.

– Sain myös haleja niin monien maiden edustajilta, jotka eivät yleensä ole täällä. Se oli todella, todella siistiä. Monilla heistä oli glitteriä. Olen saanut yhden koko vuoden siisteimmistä kokemuksistani. Se oli minulle hyvin merkityksellistä.

Tämä kaikki mahtui Digginsin yhteen vastaukseen kirjoittavalle medialle. Sen jälkeen hänen oli aika jo jatkaa matkaansa.

Menestyjä

Diggins on maailmancupin kaksinkertainen kokonaisvoittaja, joka on sivakoinut olympiakullan parisprintissä ja maailmanmestaruuden sekä parisprintissä että 10 kilometrin kilpailussa vapaalla.

Naisella on myös muita arvokisamitaleita. Henkilökohtaisesta sprintistä on tullut MM-hopeaa ja olympiapronssia.