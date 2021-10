Jesse Puljujärvi hätyyttelee NHL:n pistepörssin kärkisijoja – hieno putki jatkui Edmontonin voitossa

Oilersin Vegas-voitossa tehoilijoiden ohella kiittäminen on myös suomalaismaalivahtia Mikko Koskista , joka torjui yhteensä 36 laukausta.

Niin Edmonton kuin Puljujärvi ovat aloittaneet kautensa mainiosti NHL:ssä. Oilers on voittanut kaikki viisi otteluaan, ja 23-vuotias torniolainen on päässyt pisteille kaikissa peleissä.

Syöttöpisteen myötä Puljujärvi on tehnyt tehot 2+6=8 ja on tasapisteissä pistepörssissä Washington Capitalsin venäläistähtien Aleksandr Ovetshkinin ja Jevgeni Kuznetsovin kanssa. Oilers-laituri on heidän takanaan pörssin kuudentena.