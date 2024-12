Jääkiekon NHL:ssä pelaava Pittsburgh Penguinsin suomalaishyökkääjä Jesse Puljujärvi kertoi NHL-tähdet feat. Siim – ohjelmassa hilpeän muiston supertähti Sidney Crosbysta.

Puljujärvi pelaa toista kauttaan samassa joukkueessa Crosbyn kanssa. Kokenut supertähti on ottanut alusta alkaen nuoremmat ja uudet pelaajat upeasti huomioon. Arjessa Crosby näyttää oivalla tavalla esimerkkiä muille.

– Kovin äijä treenaamaan. Viime vuonna oli pätkä, jolloin ei ollut tehnyt maalia, hän meni vapaapäivänä jäälle ampumaan varmaan pari sataa kiekkoa. Tuon ikäinen äijä. Ei voi kuin respectiä antaa, Puljujärvi hehkuttaa.

Crosby on yhä 37-vuotiaanakin yksi NHL:n parhaimmista pelaajista. Pelitaitojensa lisäksi Crosby omaa Puljujärven mukaan huiman fysiikan, minkä takia häneltä on liki mahdoton riistää kiekkoa.

– Hän on tosi vahva luistimilla. Mä oon nähnyt hänen jalat. Hänellä on pohkeet samanlaiset kuin mulla reidet. Hän on niin vahva. Kun hän saa sen asennon, niin häneltä ei saa sitä kiekkoa pois, Puljujärvi kertoo hymy huulilla.

– Sitten hänellä on todella lyhyt maila. Voit kuvitella, että siinä mailassa on vääntöä.

Vaikka Crosby on näyttänyt ihmeellisiä taitojaan jo lähes kahden vuosikymmenen ajan, jaksaa supertähti vieläkin hämmästyttää taidoillaan.

– Kerran hän oli b-pisteellä ja pakki veti ohjurin, niin hän pisti jalkojen välistä ja ampui sieltä – ylärima! Mike Sullivankin (Pittsburghin päävalmentaja) oli, että mikä tämä oli? Puljujärvi äimistelee.

NHL-tähdet feat. Siim on suomalaisten NHL-pelaajien syvähaastatteluista koostuva ohjelmasarja. Jaksot ovat katsottavissa kokonaisuudessaan MTV Katsomossa.