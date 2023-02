Jesse Puljujärvelle karu kohtalo NHL:ssä? Tästä syystä mielenkiinto kohdistuu nyt tiistai-iltaan

Marek kertoi asiasta Sportsnetin lähetyksessä. Suomalaishyökkääjä Puljujärvi on joutumassa karun kohtalon äärelle, sillä Oilersin täytyy tehdä tilaa toiselle hyökkääjälle, yhdysvaltalaiselle Kailer Yamamotolle.

Puljujärvi, 24, on jäänyt pahasti sivuraiteelle Oilersin riveissä. Suomalaishyökkääjä on tahkonnut tällä kaudella 51 ottelua, joissa on syntynyt tehot 5+6=11.