Viikon loppupuolella aikaisin ajavien kannattaa olla tarkkana liukkaiden teiden kanssa etenkin Länsi-Suomessa. Katso ennuste videolta!
Meteorologi Jenna Salminen ennustaa syksyistä ja myös talvisen tuntuista ulkoilukeliä syyslomaviikoille. Sateilta ei kuitenkaan säästytä.
– Jos pidät lauhemmasta syyssäästä, niin nyt ilo irti siitä lännessä.
Länsi-Suomessa koetaan nimittäin vielä ennen viikonloppua jopa 10 asteen lämpötiloja, kun muussa maassa asteet ovat lähempänä viittä.
Torstain vastaisena yönä saderintama pyyhkäisee maan yli kaakkoon.
– Sitten voimistuu kylmä tuuli, mutta aurinko paistaa, Salminen avaa.
Salminen arvioi, että aurinkoisesta poutasäästä saadaan nauttia isossa osassa maata muutaman vuorokauden ajan, vaikkakin sateen jämät voivat vaikuttaa eteläisimmässä Suomessa aikaisin torstaina. Vettä, räntää tai lunta taas voi sataa Lapissa.
Kuura vaarana teillä
Perjantaina aikaisin varsinkin Länsi-Suomessa ajavien kannattaa varoa kuuraa, eli jääkiteiden muodostamaa valkeaa peitettä tien pinnassa, Salminen varoittaa.
Salminen ennustaa, että vaikka sateet lähestyvät uhkaavasti viikonloppuna Suomea, suurimmassa osassa maata pääsee ulkoilemaan kuivin jaloin.
– Ensi viikolla ulkoilusäät taas jäävät sateisemmalle puolelle.
Tiistaina saapuu lounaasta iso sadealue liikkuen hiljalleen Suomen yli viikon loppupuolelle asti.