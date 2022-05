Love Islandista tuttu Muhamed joutui sarjan kuvausten jälkeen sairaalaan ja sai burn out -diagnoosin: "Olisi pitänyt lähteä kotiin kuukauden jälkeen"

– Sen jälkeen tuli iso mahalasku, mutta sieltäkin on nyt noustu pikkuhiljaa. Se on kasvuprosessi, ja nyt ollaan taas entistäkin viisaampia ja vahvempia. Oppiminen ja kasvu jatkuvat, hän toteaa.

Podcast-projektia

Opintojensa ohella Muhamed on työstänyt omaa podcastiaan. Mies on haastatellut podcast-jaksoihinsa muutamia urheilijoita, joista viimeisin oli jääkiekkoilija Miska Siikonen. Podcastissa on puhuttu muun muassa ylikunnosta ja mielenterveysongelmista sekä muista huippu-urheilun kääntöpuolista.

– Sitten minulla on ollut kuntosalin kanssa ongelmia. Minulla on ollut ortoreksia, syömishäiriöitä ja muuta, joiden kanssa on mennyt liialliseksi se saliurheilu. Tiedän, että liika on liikaa, oli kyse mistä tahansa, hän sanoo.