Tshekki kärsi sunnuntaina yllätystappion Färsaarille jalkapallon MM-karsinnoissa. Tshekin jalkapalloliitto on keskiviikkona päättänyt antaa päävalmentaja Ivan Hasekille potkut.
Hasek, 62, aloitti Tshekin peräsimessä keväällä 2024. Tshekki oli tuolloin jo varmistanut paikkansa kesän EM-kisoissa, missä Hasekin miehistö jäi heti alkulohkoon.
Seuraavan vuoden aikana Tshekki suoriutui paremmin Hasekin alaisuudessa ja voitti Kansojen liigassa lohkonsa noustakseen seuraavaksi kaudeksi A-liigaan.
Meneillään olevissa MM-karsinnoissa Tshekki on kuitenkin nyt lohkonsa toisena, kolme pistettä Kroatiaa jäljessä. Färsaaret nousivat sensaatiomaisen voittonsa myötä pisteen päähän Tshekistä.
Tshekki kohtaa viimeisessä karsintaottelussaan lohkon heittopussi Gibraltarin, joten todennäköisesti Tshekki etenee lohkon kakkossijalta MM-jatkokarsintaan. Färsaaret pelaa viimeisessä ottelussaan vieraissa Kroatiaa vastaan.