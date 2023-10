Karu ilmoitus Ruotsista – maajoukkueen päävalmentajalla edessään "mahdoton tehtävä"

Ruotsin mahdollisuudet ovat heikot. Se hävisi syyskuussa Itävallalle 1–3. Ruotsi on F-lohkon kolmantena ja edellä Itävalta ja Belgia ovat jo kahdeksan pisteen päässä. Ottelukierroksia on jäljellä kolme, mutta Ruotsin EM-haaveet näyttävät todella ohkaisilta, sillä pisteitä on jaossa yhdeksän.