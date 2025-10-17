Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti perjantaina aikovansa tavata Kiinan presidentti Xi Jinpingin Etelä-Koreassa järjestettävässä Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (Apec) huippukokouksessa.

Trump kertoi asiasta uutiskanava Fox Newsille.

Huippukokous järjestetään lokakuun ja marraskuun vaihteessa.

Trump on aiemmin uhannut perua suunnitellun tapaamisensa Xin kanssa. Viime viikolla Trump ilmoitti, ettei hän enää nähnyt syytä tavata Xitä. Sittemmin hän on lieventänyt puheitaan.

Yhdysvallat ja Kiina ovat yrittäneet neuvotella kauppasopimuksesta ja sopineet tullien väliaikaisesta jäädyttämisestä neuvottelujen ajaksi. Yhdysvallat oli ennen tullitaukoa määrännyt Kiinalle jopa 145 prosentin tullit.