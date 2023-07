Jättimäinen sopimus asetti Suomessa kilpailevan supertähden täysin uuteen tilanteeseen: "En koskaan kuvitellut sellaista kohdalleni"

2022 oli upea vuosi Tattarille. Virolainen hallitsi frisbeegolfin mahtikiertuetta Pro Touria ja juhli elokuussa MM-kultaa. Tattar sanoo kehityksensä taustalla olevan etenkin henkisellä puolella tapahtunut kasvu, mikä on edesauttanut hänen nousuaan lajin kärkinimeksi.

– Taitotasoni on aina ollut riittävä. Kyse on ollut henkisten esteiden ylittämisestä. Olen ollut henkisesti vahvempi. Olen laittanut itseni tilanteisiin, joista on pitänyt vain päästä läpi. Vaikka paikat ovat olleet kovia olen pystynyt pysymään rauhallisena. Se on varmaankin ollut suurin muutos, joka on auttanut minua suoriutumaan paremmin ja tuomaan taitoni esiin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tällä kaudella vahva meno on jatkunut. Voittoja on tullut, ja Tattar on suuri ennakkosuosikki myös Nokialla viikonloppuna pelattavassa European Openissa.

Kilpailu on suurin ja rahakkain Euroopassa. Palkintorahaa on jaossa yhteensä yli 100 000 dollaria, josta naisten kilpailun voittajalla lohkaistaan 8 250.

– Tämä on yksi kauden isoimmista kisoista, jota olen odottanut jopa neljä vuotta. Neljä vuotta sitten pelasin viimeksi täällä. Viime vuonna jouduin jäämään pois kyynärpäävamman takia, Tattar sanoo.

– Kun aloin pelaamaan, tämä kisa taisi olla Euroopan isoin, ja se on sitä yhä. Kaikki parhaat pelaajat tulevat paikalle, myös parhaat pelaajat Yhdysvalloista pelaavat täällä. Oli unelmani saada edes mahdollisuus osallistua. Nyt olen yksi suosikeista, joten tunne on täysin erilainen. Olen unelmoinut tästä ja nyt se on totta, mikä on upeaa.

Tattarin menestys kentällä on poikinut myös taloudellista menestystä. Hän on ollut ruotsalaisen välinevalmistajan Latitude 64:n leirissä vuodesta 2014 lähtien ja kaksi vuotta sitten osapuolet sorvasivat neljän vuoden jatkosopimuksen, joka on arvoltaan 500 000 dollaria. Vertailun vuoksi Tattar on ansainnut palkintorahoina koko uransa aikana reilut 200 000 dollaria.

Jättimäinen sopimus on tuonut uusia mahdollisuuksia.

– Se on on mahdollistanut minulle vapauden matkustaa kisoihin, joihin haluan niin, ettei tarvitse valita rahatilanteen takia, Tattar sanoo.

– Valinnanvapaus on ehkä tärkein asia, jonka sopimus on tuonut mukanaan. En koskaan kuvitellut sellaista kohdalleni, mutta ehkä se todistaa, että vain taivas on rajana.