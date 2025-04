Suomalaistähdelle toinen voitto putkeen Yhdysvalloissa – hyydytti lajilegendan

Frisbeegolfaaja Niklas Anttila on lajinsa kuumin nimi tällä hetkellä.

Viime viikonloppu toi suomalaiselle toisen peräkkäisen voiton Disc Golf Pro Tourilla Yhdysvalloissa, kun ykkössija heltisi kolmen kierroksen yhteistuloksella 175 heittoa (26 alle parin).

Anttila on ainoa suomalaismies, joka on voittanut DGPT:llä lajin mahtimaassa. Hänkin on pystynyt siihen vain kolmesti.

Voittamisen kynnyksellä ei kuitenkaan jännitä enää yhtä paljon.

– Oli ehkä henkisesti helpompi kierros, mutta hommia sai tehdä jopa enemmän, Anttila sanoi STT:lle.

Kun Anttila saavutti ensimmäisen DGPT-tittelinsä keväällä 2024, rikkoi hän palkintorahoissa sadan tuhannen dollarin rajan.

Kaksi peräkkäistä voittoa ovat kasvattaneet tilipussia 21 650 dollarilla, mikä on siirtänyt Anttilan ensimmäisenä suomalaisena yli 200 000:n.

Kolmas peräkkäinen jää varmuudella saamatta, koska Anttila jättää seuraavan DGPT-kilpailun väliin ennen kauden ensimmäistä arvoturnausta Champions cupia, joka käydään vappuna Kaliforniassa.

– Nyt pääsee kotiin Suomeen pariksi viikoksi, ja se tulee kyllä hyvään paikkaan.

Anttila on sijoittunut kahdessa edellisessä Champions cupissa toiseksi.

Anttila voitti esikuvansa

Anttilan sunnuntai alkoi varhain, sillä ukkonen oli keskeyttänyt pelit Tennesseessä lauantaina paikallista aikaa.

– Heräsin 6.30 ja silloinkaan ei vielä tiedetty, pelataanko. Aamulla pelasin kakkoskierrokselta jääneet viisi väylää jo hyvin, ja sitten unien kautta uudelle kierrokselle.

Vaikka ihannetilanteessa lepäisi tasaisemmin, suomalainen palasi radalle häikäisevästi iltapäivällä: Anttila tykitti seitsemän birdien putken alkuun, ja –13-kierrostulos nosti hänet kolmospaikalta voittajaksi.

– Pääsin heti alusta hyvään lentoon, ja kaikki tuntui hyvältä. Väylän 15 putti oli tärkeä käännekohta.

Noin 20-metrinen upotus siirsi Anttilan ensi kertaa kahden heiton johtoon. Lähimmät haastajat, yhdysvaltalaiset Gannon Buhr ja Austin Turner (–23) jäivät lopputuloksissa kolmen heiton päähän.

Kaikkien aikojen frisbeegolfaaja Paul McBeth (–22) lähti kärjestä viimeiselle kierrokselle, mutta putosi päätösväylillä neljänneksi.

– Oli siistiä voittaa lajin historian paras. Hän on mun esikuva, Anttila luonnehti.

Kun Anttila, 23, ja McBeth, 34, kävivät edellisen kärkikamppailunsa, suomalaistähti kyykytti vanhaa mestaria Tshekissä kesällä 2023.

Lätt riisti Saarisen voiton

Suomen Silva Saarinen jäi naisten sarjassa karvaasti toiseksi sunnuntain puolella.

Hän ja maailman ykkösnainen Viron Kristin Lätt pelasivat kolme kierrosta 179 heitolla (–22). Lätt kukisti Saarisen ensimmäisellä uusintaväylällä.

Saarinen, 21, kävi lähellä myös viime syyskuussa, mutta tuolloin Lätt nousi viimeisellä viidellä väylällä tasoihin seitsemän heiton takaa ja hoiti uusinnan.

Tällä kertaa Lätt pakotti uusinnan kirimällä yhteensä kolme heittoa 17:llä ja 18:lla.

Saarinen on juhlinut DGPT:llä Euroopassa, mutta naisista vain Eveliina Salonen on voittanut kiertueella Pohjois-Amerikassa.

Salonen (–14) sijoittui Tennesseessä neljänneksi.