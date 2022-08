Jalkapallojätti Barcelonan toiminnalle valtavaa kritiikkiä – "Erittäin mautonta"

Barcelona on jo hankkinut tänä kesänä Bayernin tähtihyökkääjä Robert Lewandowskin sekä Leedsin Raphinhan. Nyt seuraan on siirtymässä Manchester Cityn Bernardo Silva ja samalla seura valmistelee brittimedioiden mukaan jättitarjousta Liverpoolin Trent Alexander-Arnoldista.

Yhdysvaltalaislehti New York Times on tehnyt aiheesta reportaasin , jossa se kertoo Barcelonan tehneen viime vuonna tappiota yli 500 miljoonaa euroa. Seuran pelasti aiemmin liikepankki Goldman Sachsin antama noin 600 miljoonan euron laina.

Samalla seura on tuhlannut yli 150 miljoonaa euroa uusiin pelaajiin. Summa on yksi Euroopan suurimmista ja se on tuplaten, mitä pahin kilpakumppani Real Madrid on käyttänyt pelaajahankintoihin.