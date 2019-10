Ehrnroothien jättiomistuksiin lovi – mahtisuvun varoista suli nopeasti kymmeniä miljoonia

Caverionin tiistaina julkistama tuloskäänne toi yhtiön osakkeelle 15 prosentin kurssipompun. Se varmasti ilahdutti veljeksiä Henrik, Georg ja Carl Gustaf Ehrnrooth, joiden sijoitusyhtiö Structor on Caverionin toiseksi suurin omistaja.

Kyseessä on valonpilkahdus pitkän korpivaelluksen jälkeen. Tuoreesta noususta huolimatta Caverionin kurssi on yhä kymmenkunta prosenttia alempana kuin reilu vuosi sitten.

Iloinen pörssiuutinen on viime aikoina ollut harvinaista herkkua rikkaimmille ja mahtavimmille Ehrnrooth-sisaruksille ja -serkuksille. Nyt puhumme pankinjohtaja Göran Ehrnroothin (1905–1996) lapsista ja lastenlapsista.

Sijoituskohteissa eroja

Göran Ehrnroothin neljästä lapsesta kolme eli Casimir Ehrnrooth (1931–2015), Göran J. Ehrnrooth (syntynyt 1934) ja Robert G. Ehrnrooth (syntynyt 1939) olivat 1900-luvun loppupuolella merkittäviä yritysjohtajia ja sijoittajia. Heidän sisarensa Elsa Fromond (syntynyt 1942) on kartanonomistaja, edistyksellinen maataloudenharjoittaja ja suursijoittaja.

Nokian kurssi romahti – millainen markkinasyksy on luvassa?

Kesäkuussa alkoi pettymysten tie

Nyt osake on noin 20 prosenttia halvempi kuin osingonjakopäivänä 11. kesäkuuta. Alamäki on sulattanut Ehrnroothien Fiskars-pottien arvoa kymmenillä miljoonilla euroilla.

Kymmenien miljoonien kuoppa

Fiskarsin suurin omistaja on Göran J. Ehrnroothin poikien Alexander ja Albert Ehrnroothin hallitsema Virala. Sen Fiskars-siivun arvo on pudonnut kesäkuusta noin 37 miljoonaa euroa 154 miljoonan euroon.

Toiseksi suurin omistaja on Paul Ehrnroothin (Robert G. Ehrnroothin poika) hallitsema Turret. Sen Fiskars-potti on kutistunut kesäkuusta 30 miljoonaa euroa 126 miljoonaan.

Kolmanneksi suurin omistaja on Elsa Fromondin ja hänen perheensä sijoitusyhtiö Holdix. Se on kuitannut kesäkuusta lähtien tappiota 29 miljoonalla, mikä on kutistanut yhtiön Fiskars-siivun 124 miljoonaan euroon.