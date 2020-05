Jättikokoisia tappajaherhiläisiksikin kutsuttuja kiinanherhiläisiä havaittiin ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa – "Luulin sitä lasten leluksi"

Kiinanherhiläiset ovat maailman suurikokoisimpia herhiläisiä. Ne voivat kasvaa yli kuuden sentin mittaisiksi. Nyt lajista on tehty ensimmäiset havainnot Yhdysvalloissa.

– Kun keräsin ensimmäisen näytteen Blainessa, luulin, että se oli lasten lelu. Se kertoo, miten iso se on verrattuna muihin herhiläisiin, joita olen tottunut käsittelemään, vertaa Washingtonin osavaltion maatalousministeriön johtava hyönteistutkija Sven-Erik Spichiger.

Tappaa kokonaisia mehiläispesiä hetkessä

– Kiinanherhiläinen on ollut seurantalistallamme, koska sen tiedetään tappavan kokonaisia mehiläispesiä. Se taas voi valitettavasti johtaa vakaviin ongelmiin pölytyksessä, toteaa Spichiger.

– Jostain syystä se on oppinut hyödyntämään näitä mehiläispesiä, joista se syö sekä mehiläisiä että sitä hunajaa, selittää Helsingin yliopiston Luonnontieteellisen keskusmuseon (Luomus) pistiäisasiantuntija Juho Paukkunen.

Pistot voivat olla kohtalokkaita myös ihmisille

– Nimitys tappajaherhiläiseksi on vähän ehkä liioittelua. Ei se sen suurempi uhka ole kuin muutkaan ampiaiset tai herhiläiset, mutta jos herhiläisparvi hyökkää päälle tai on allerginen ampiaisten pistoille, niin silloin se on vaarallinen, arvioi Paukkunen.