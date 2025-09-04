K-pop villitsee myös Suomessa – animaatioelokuva nousi Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi

Kpop Demon Hunters, eli suomeksi K-popparit demonien jäljillä -animaatio on noussut Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi elokuvaksi.

Tarttuvat rytmit, mukaansa tempaavat tanssit, korealaiset kauneusihanteet ja ruokakulttuuri sekä demonien metsästys ovat kaikki ainesosia hittielokuvan reseptiin.

Viimeiset neljä vuotta Netflixin katsotuin -titteliä on pitänyt hallissaan niin ikään Etelä-Koreaan viittaava Squid Game. Nämä kaksi Netflix-hittiä ovat kuitenkin täysin eri maata, vaikka Etelä-Korea vahvasti niissä molemmissa onkin esillä.

K-popparit demonien jäljillä -elokuvassa eteläkorealaiset pop-tähdet taistelevat ihmiskuntaa uhkaavia demoneita vastaan tuliset kuppinuudelit kourassa.

Elokuvassa esitellään maan kulttuuria vahvasti ja etenkin koukuttavat sävelmät ovat katsojien mieleen.

Forbesin mukaan elokuvaa on katsottu maailmanlaajuisesti 266 miljoonaa kertaa.All Over Press

K-pop kaikuu kotona ja koulujen käytävillä

K-popparit demonien jäljillä -elokuva villitsee myös meillä Pohjolassa. Elokuva on pysytellyt Suomessa Netflixin Top 10 katsotuimmat -listalla jo 11 viikkoa.

MTV Uutiset tavoitti sarjan innokkaita nuoria faneja Helsingissä Kampin kauppakeskuksesta.

Innokkaimmat heistä ovat nähneet elokuvan jo useita kertoja.

– Mä oon katsonut sen ehkä kaksi kertaa, ei, kun kolme kertaa, koska olen katsonut sen koreaksi, suomeksi ja englanniksi, Emma kertoo MTV Uutisille.

Emma kertoo, että elokuvasta puhutaan hänen luokallaan "jonkin verran".

– Musiikeista puhutaan pääasiassa, hän sanoo.

Myös Bea ja Oona ovat ihastuneet animaatioelokuvassa nimenomaan musiikkiin.

– Se on 5/5 (elokuva). Siksi, koska se on tosi hyvä, siinä on hyviä lauluja ja se on kiinnostava, Bea kiteyttää.

– Ne musiikit jää aika paljon mieleen ja niitä alkaa hyräilemään, Oona toteaa.

Hittikoneisto

Elokuvan nuoret fanit ovat aivan oikeilla jäljillä. Elokuvassa kuullut kappaleet ovat nimittäin yltäneet myös useille hittilistoille. Esimerkiksi kappale Golden on pysytellyt musiikin suosiota mittaavan Billboard Hot 100 -listan kärjessä elokuusta lähtien.

Eteläkorealainen pop-musiikki, eli K-pop, on genrenä monipuolinen ja sen taustalla pyörii valtava koneisto.

Suomalainen musiikintekijä Anniina Timonen on kokenut tämän ensi kädessä, sillä hänen työnsä päämarkkinapaikka on Etelä-Korea.

Timonen itse tutustui eteläkorealaiseen popmusiikkiin jo yläasteikäisenä. Häntä lajissa viehättää monipuolisuus ja erilaisuus.

– Siinä on laulua ja siinä on räppiä ja tanssia. Sekä myös visuaalinen puoli. On paljon musiikkivideoita ja koreografioita, on tosi tarkkaan mietitty esimerkiksi live-esiintymiset, Timonen summaa.

Timonen huomauttaa kuitenkin, että K-popparin elämä on työntäyteistä. Monipuoliseen ja tarkkaan harkittuun visuaalisuuteen käytetään lukemattomia työtunteja. Levy-yhtiöt saattavat värvätä jopa 10–12-vuotiaita tähtikokelaita, joita koulutetaan tulevaan artistiuteen jopa vuosikymmenen ajan.

– Siinä on myös nurjat puolet. Esimerkiksi artisteihin kohdistuvat ulkonäköpaineet, sillä Koreassa on vahvat kauneusihanteet. (Nuorten kuuntelijoiden) on hyvä tiedostaa, että sieltä voi tulla ulkonäköpaineita, Timonen muistuttaa.

Valtion vientituote

Ei ole sattumaa, että K-pop on kovassa nosteessa. Sen vieminen maailmalle on nimittäin kuulunut Koreassa on valtiolliseen agendaan jo 1990-luvulta lähtien.

– Silloin hallitus kirjasi, että nyt lähdetään viemään korealaista kulttuuria ja etenkin musiikkia ulkomaille ja nyt nähdään sen seuraukset, kertoo Korean syndrooma -kirjan kirjoittanut toimittaja Fanni Koliseva.

Myös Koliseva allekirjoittaa elokuvan antavan eteläkorealaista pop-tähteydestä epärealistisen kuvan.

– Tähdet esimerkiksi syövät elokuvassa paljon ja heillä on luksuselämäntyyli. Todellisuudessa heillä (K-pop-tähdillä) on tarkat dieettiolettamukset ja järkyttävät treeniaikataulut, Koliseva sanoo.

Animaatioelokuvamaailma on tietenkin sekoitus todellisuutta ja fantasiaa – se on tarkoituskin, myös Kolisevan mielestä.

Korvamatojen, kulttuuritietämyksen ja kauneusihanteiden lisäksi K-popparit demonien jäljillä -elokuva tarjoaa kuitenkin katsojalleen tärkeän viestin.

– Ole juuri sitä, mitä olet, mikä on mielestäni todella hienoa, Koliseva huomauttaa.