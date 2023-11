Jätetäänkö turvapaikanhakija pakkaseen paleltumaan, kun raja on kiinni? Näin ministerit ja Rajavartiolaitos vastasivat

– Rajavartiolaitos on ohjeistanut jokaisen virkamiehen toimimaan erilaisissa tilanteissa ja virkamiehet toimivat siellä virkavastuulla ja minulla on täysi luottamus siihen, että he osaavat toimia oikein, Orpo sanoi.

Rantanen: Hallitus haluaa viestiä, että rajalle ei kannata tulla

– Sitten voidaan ajatella, että jos katsomme tulijaprofiilia, josta on ollut aiemminkin puhetta, jotka ovat pääsääntöisesti nuoria terveitä miehiä, voisi ajatella, että myös heillä on vastuu siitä, että tulevatko he rajan pintaan vai eivät. Meidän viestimme on nyt se, että älkää tulko. Raja on kiinni, sanoo Rantanen.