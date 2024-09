Jasmine Pajari lataa suorat sanat ilkeistä kommenteista, joita hän sai kuulla julkistettuaan suhteensa: "Tuntui aluksi tosi pahalta"

Sittemmin Pajari on jättänyt kuukausipalkkaisen työnsä Kangasalan kaupungin tapahtumakoordinaattorina, ryhtynyt päätoimiseksi yrittäjäksi ja muuttanut Harkimon luo Sipooseen.

– Olen paiskinut elämässäni ihan helvetisti töitä. Olen hyvin empaattinen ja herkkä ihminen, joten se tuntui aluksi tosi pahalta. Ei se vieläkään tunnu tietenkään hyvältä, mutta sen kanssa on oppinut elämään ja yritän jättää sen omaan arvoonsa. Ihmiset, jotka kommentoivat, eivät tiedä minusta ensimmäistäkään asiaa, jos he menevät tuollaista kommentoimaan, Pajari sanoi.

Pajari on kertomansa mukaan pohtinut jälkikäteen, olisiko hänen kannattanut sanoa jotain ja puuttua törkykommentteihin.

– Toisaalta en myöskään tiedä yhtäkään julkisuudenhenkilöä, joka ei olisi saanut törkykommentteja tai vihaa niskaansa. Ihmiset, jotka niitä kommentoivat, puolustautuvat sanoen, että "No, itse ovat menneet julkisuuteen, heitä saa haukkua, itse ovat valinneet tuon". Mutta tarkoittaako se oikeasti sitä, että julkkisten ihmisarvo on paljon vähempi kuin muiden ihmisten? Sen ei pitäisi olla ok, hän jatkoi.