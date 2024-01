Jasmi Joensuu jättää Tour de Skin kesken

Joensuu sijoittui keskiviikon vapaan sprintissä kymmenenneksi, mutta kärsi kilpailun jälkeen yskästä. Yskä ei yön aikana helpottanut, joten Joensuu päätti jättää kiertueen kesken varotoimenpiteenä keskusteltuaan lääkärin kanssa. Joensuu on Tour de Skin kokonaiskilpailussa keskeytyshetkellä sijalla 21.

Kiertue jatkuu torstaina Davosissa naisten ja miesten 20 kilometrin perinteisen hiihtotavan takaa-ajokilpailuilla. Naisten kisan kärjessä on Yhdysvaltojen Jessie Diggins. Ruotsin Linn Svahn on toisena 33 sekuntia perässä, Ruotsin Jonna Sundling on kolmantena minuutin ja 33 sekuntia kärjestä. Miesten kisaa johtaa Norjan Harald Östberg Amundsen ennen Erik Valnesia ja Federico Pellegrinoa.