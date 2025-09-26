Alkukaudella SM-liigassa varsin vahvasti esiintynyt Ässät vierailee tänään Tampereella Ilveksen luona.
Ilves muisti ottelun alla todellista seuralegendaansa Lasse Laukkasta, joka toi peräti 55 vuoden ajan tupsukorvien huoltajana.
Illan ottelussa kotijoukkue Ilves on aiheuttanut Ässille ongelmia. Ilves pääsi avauserässä ylivoimalle, kun ruotsalaispuolustaja Oskar Nilsson sai kahden minuutin rangaistuksen kampituksesta.
Se ei maistunut Ässien päävalmentajalle Jarno Pikkaraiselle, josta ikuistettiin melkoinen näky MTV Katsomon lähetykseen. Pikkarainen oli yhtä raivoa Ässien penkin takana, kun tuomio tuli ilmi.
Ässät meinasi saada erän aikana pahoja uutisia, kun sen kultakypärä, luottopakki Rami Määttä koki kovia. Määttä kävi mutkan pukukopin puolella, mutta hän jatkoi pelaamista vielä erän lopulla.
Määttä on aloittanut kautensa todella tehokkaasti. Hän on iskenyt viiteen otteluun tehot 2+4=6.