Ilveksen ja Ässien liigaottelussa nähtiin karu päähän kohdistunut taklaus.
Ottelun kolmannen erän alkuhetkillä kolahti, kun Ässien hyökkääjän Johan Olofssonin taklaus osui Ilveksen puolustajaa Simon Johanssonia päähän.
Tilanne tarkistettiin videolta, minkä jälkeen Olofssonille osoitettiin ulosajon merkkejä. 5+20-minuutin rangaistus tärähti.
Video tapahtuneesta näkyy jutun yläreunasta.
Rajun taklauksen ja ulosajotuomion jälkeen tapahtui kummia.
Ässät onnistui ensin tappamaan Ilveksen viiden minuutin ylivoiman. Eikä siinä vielä kaikki.
Piakkoin jäähyn päättymisen jälkeen Nestor Noiva vei vieraat johtoon.
Lisää tuli hetken päästä, kun Kasper Puutio painoi ylivoimalla 1–3-maalin.
Ohhoh, saattoivat Ilves-fanit ajatella.
Ilves on aloittanut kautensa heikosti. Ennen perjantain kierrosta se oli ottanut kuudesta liigaottelustaan vain viisi pistettä.
Ässät sen sijaan oli sarjataulukon kärkipäässä kierrokselle lähdettäessä. Ässät oli napannut viidestä ottelusta 12 pistettä.