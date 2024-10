Puolustusvoimain ex-komentaja Israelin iskuista Iraniin: "Monimutkainen ilmaoperaatio"

Israelin asevoimat sanoo iskeneensä viime yönä Iranissa ohjustuotantolaitoksiin, ohjuslaitteistoihin ja muihin järjestelmiin useilla eri alueilla.

Israel myös varoitti Irania, että maa joutuisi maksamaan kovan hinnan, jos se vastaisi Israelin iskuihin.

Iran vakuutti tänään lauantaina, että se tulee puolustamaan itseään.

Kansainvälisen yhteisön lausunnot iskujen jälkeen heijastivat huolta Lähi-idän konfliktin laajenemisesta.

Iran ei näytä hakevan oikeutusta

Puolustusvoimain entisen komentajan, kokoomuksen kansanedustajan Jarmo Lindbergin mukaan Israel halusi osoittaa toimillaan Iranille, että se pystyy lentämään missä tahansa Iranin ilmatilassa täysin vapaasti ja iskelmään siellä haluamiinsa kohteisiin.

– Israel piti kohteet rajallisina sotilaskohteina, ja tappiot ovat siellä kovin pienet, Lindberg toteaa MTV:n Seitsemän uutisissa.

Lindberg sanoo, että Iran ei näytä "hakevan oikeutusta" merkittävällä vastaiskulla.

– Iranin valuutta on rial ja sanoisin, että sillä on nyt tarkan rialin paikka siinä, että jos se aikoo iskeä suurella määrällä ohjuksia uudestaan ja jälleen ne lähes kaikki torjutaan, on olemassa se riski, että Iranin todellinen pelotevoima häipyy.

Monimutkainen ilmaoperaatio

Isku Israelista Iraniin on monimutkainen ilmaoperaatio, kertoo Lindberg. Maiden välissä ovat muun muassa Jordania ja Irak.

– Ilmeisesti Jordanian kanssa on tehty sopimus ilmatilan käytöstä. [Myöhemmin ehkä] paljastuu, millä eväillä on päästy Irakin läpi. Isku vaatii paljon ilmatankkauskoneita, koska hävittäjien polttoaine ei riitä Teheraniin asti. Jos hävittäjiäkin on ollut yli sata, taivaalla on ollut pitkälti toistasataa lentokonetta – ja niin korkealla, että tutkajärjestelmillä [niitä ei ole nähty].

Israelin mukaan kaikki sata konetta ovat päässeet takaisin tukikohtiinsa.

Lindbergin mukaan Israel on onnistuneesti lamauttanut Iranin ilmavalvontatutkat.

– Varmasti osan niistä se on tuhonnut, sitten se on häirinnyt ilmatorjuntajärjestelmiä ja tuhonnut ohjusjärjestelmiä niillä reiteillä ja alueilla, joissa tarve on ollut. Kaikkeahan ei tarvitsekaan tuhota. Olennaista on, että tuhotaan ne ilmatorjunta- ja -valvontajärjestelmät, jotka estävät israelilaiskoneita ampumasta ohjuksia.

Onko diplomaattinen ratkaisu mahdollinen?

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professorin Hannu Juusolan mukaan Lähi-idän kriisille ei ole näköpiirissä diplomaattista ratkaisua ainakaan ennen Yhdysvaltain vaaleja.

Lindbergin mukaan on merkittävää, että Yhdysvallat on siirtänyt F-16-hävittäjälentulaivueen Saksasta Lähi-itään, vaikka Euroopassa käydään suursotaa.