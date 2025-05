Jarmo Kekäläisen nimi nousi esiin merkittävässä NHL-spekulaatiossa – jutussa täyskäännös

Jarmo Kekäläisen nimi on nostettu esiin kahdelta taholta, kun NHL-joukkue New Yrk Islandersille etsitään uutta General Manageria.

Islandersin nykyinen GM ja puheenjohtaja Lou Lamoriello, 82, ei jatka seuran johdossa, seura tiedotti huhtikuussa.

Jarmo Kekäläisen nimi on noussut esiin Lamoriellon mahdolliseksi korvaajaksi. The Athletic nosti Columbus Blue Jakcetsin General Managerina 11 vuotta toimineen suomalaisen jutussaan isosti framille. Myös NHL-toimittaja Chris Botta toi esiin X:ssä, että Kekäläisen nimi on pyörinyt keskusteluissa.

Kekäläisen lisäksi the Athletic nosti mahdollisiksi Lamoriellon työn jatkajiksi 16 muutakin nimeä, joten suomalaisen tässä vaiheessa valinta ei vielä vaikuta olevan kovin lähellä.

Lamoriellon kohtalosta on liikkeellä myös mielenkiintoista spekulaatiota. Islanders saattaa vielä tehdä Lamoriellon kohdalla täyskäännöksen, sillä The Athleticin toimittaja Arthur Staplen mukaan 82-vuotias Lamoriello saattaa sittenkin jatkaa seurassa uuden General Managerin neuvonantajana. Tämä antaisi Islandersille mahdollisuuden palkata tehtävään melko kokematonkin henkilö.

Islanders ei päässyt tänä vuonna mukaan NHL:n pudotuspeleihin.