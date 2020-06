Järkyttävä video: Ryöstelijät ajavat poliisin yli New Yorkissa

Paetessaan paikalta ryöstelijät ajavat heitä pidättämään tulleen poliisin päälle. Päälle ajetuksi tullut poliisimies loukkaantui ja joutui sairaalaan, mutta hänen tilansa on vakaa.

New Yorkin poliisipäälliköiden yhdistys jakoi Twitterissä videon toisestakin tapauksesta, jossa mielenosoittajat pahoinpitelevät poliisia Bronxin kaupunginosassa.

NBC New Yorkin mukaan yli tuhat mielenosoittajaa on pidätetty pelkästään New Yorkin kaupungissa. Edes kaupunkiin julistettu ulkonaliikkumiskielto ei hillinnyt mellakoimaan saapuneita ihmisiä viime yönä.