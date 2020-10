Järkyttävä video: Ranta täynnä kuolleita eläimiä – vedessä olleet ihmiset saivat mystisiä oireita Venäjällä

"Laivastolla ei osuutta asiaan"

Ympäristöjärjestö Greenpeace on varoittanut ekologisesta katastrofista alueen meren elämälle. Syyllisiksi vuotoon on epäilty muun muassa läheistä tehdasta ja asevoimien testilaitoksia. Läheisen joen vesi on todettu puhtaaksi.