Kammottavalla tavalla kaatunut norjalaislaskija julkaisi kuvan sairaalasta – poikaystävänsä vierellä alppihiihdon supertähti Mikaela Shiffrin

View this post on Instagram

– Aleksanderin olkapää on mennyt sijoiltaan ja hän on saanut haavan pohkeeseensa. Hänellä ei ole murtumia, mutta hän on saanut ruhjeita. Kilde on hyvissä käsissä sairaalassa Bernissä, Norjan alppimaajoukkueen lääkäri Marc Jacob Strauss kertoi NRK:n mukaan.