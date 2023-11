TTK:n semifinaalin kenraaliharjoituksessa tapahtui jotain, mikä löi Tanssiraadin ällikällä: "Mietin, että mitä hittoa"

– Pakko sanoa, että kyllä viime viikolla silloin kun saatiin tietää tästä käänteestä, että Yeboyah ja Valtteri menevätkin sitten semifinaaliin, niin kyllä mietin, että nyt he kyllä taistelevat. Nyt he kyllä pistävät oikeasti kaiken likoon, koska toki ei ole mitään menetettävää, varsinkaan tässä tilanteessa kun on kertaalleen jo pudonnut ja pääsee takaisin, niin kyllä luotin siihen ja kyllä ne odotukset lunastettiin, ainakin omasta mielestäni, MTV Uutisten viihdetoimittaja Aino Haili kommentoi.