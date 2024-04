Järjestöt huolissaan ympäristönsuojelusta EU:ssa: "Heikennyksiä tosi monelle lajille"

Suomen luonnon kannalta katsottuna EU-jäsenyys on tuonut paljon hyvää.

– Kyllä EU:sta on ollut ilman muuta iso hyöty. Yksi konkreettinen asia on se, että luonnonsuojeluun on saatu merkittävä lisärahoitus EU:n kautta, muistuttaa WWF Suomen pääsihteeri Jari Luukkonen.