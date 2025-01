Jari-Matti Latvala sanoo suoraan, mikä tökkii: "Kalle on tosi herkkä sille"

Kalle Rovanperällä ei ole kulkenut Monte Carlon MM-rallissa miestä itseäkään tyydyttävällä tavalla. Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala tietää, mistä kiikastaa.

Rovanperä ajoi lauantain avauserikoiskokeelle kolmanneksi nopeimman ajan, mutta oli sen jälkeen pätkillä sijoilla viidestä seitsemään. Toyota-kuski putosi kokonaistilanteessa lopulta selkeästi Hyundain Ott Tänakin taakse viidenneksi. Virolainen pääsi karkaamaan 27,9 sekunnin päähän suomalaisesta.

– Tänak sanoi, että hän ei ollut paljon testissä päässyt slicksillä ajamaan. Nyt hän pääsi vasta rallissa ajamaan ja sai sitten siihen säädöt tehtyä, niin se lähti kulkemaan, Latvala perkasi.

Toyotan tallipäällikkö avasi tämän jälkeen punnitun näkemyksensä Rovanperän vaikeuksista.

– Kalle on valittanut, että auto puskee. Minä tiedän, että Kalle on tosi herkkä sille. Jos auto ei käänny, hän ei uskalla hyökätä sillä tavalla. Näen, että hän ei saa ihan luottoa. Se näkyy ajamisessa.

– Kun auto istuu, sittenhän hän voi ajaa ihan huimia aikoja. Ei ole löytynyt säätöjä ja luottoa vielä.

– Se on kuitenkin vähän hakemista. Testitien ajaminen on aina vähän erilaista kuin kun tullaan sitten oikeasti ralliin. Varsinkin kun on uudet renkaat täysin. Ei millään pysty kaikkia ajamaan vielä sisään testeissä.

Monte Carlon MM-ralli ei ylipäätään kuulu Rovanperän suosikkeihin. Kaksinkertaisen maailmanmestari ei ajanut kilpailua viime vuonna osa-aikaiskaudellaan.

Paljon pelissä

Monte Carlon MM-rallin sunnuntaisille viimeisille kolmelle erikoiskokeelle lähdetään muutoin kutkuttavista asemista.

Toyotan Monte-mestari Sébastien Ogier johtaa kisaa 20,3 sekunnilla ennen Elfyn Evansia. Hyundain Adrien Fourmaux on 4,3 sekuntia Evansia jäljessä ja Fourmaux'n niskaan hengittää palkintokoroketaisteluun mukaan noussut Tänak 2,5 sekunnin päässä.

– Siinä on huomenna aika paljon pelissä, Latvala kiteytti.

– Kolme kuljettajaa on aika lähekkäin. Ogier johtaa 20 sekunnilla, mutta jos käy, mitä keli uhkaa, se 20 sekuntia ei ole ihan hirveästi. Jos sataa, mitä on ehdotettu, että voisi tulla aika paljon vettä, olosuhde voi muuttua aika vaikeaksi. Siinä on paljon jännitettävää kyllä huomisen osalta.

Miten Latvala kommentoi Ogierin menoa? Kuuntele haastattelu ylälaidan videolta.

