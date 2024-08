Jari-Matti Latvalalta iso paljastus rallin MM-sarjasta: "Sitä on luvattu"

Täksi vuodeksi muuttunut pistesysteemi on kerännyt valtavasti haukkuja MM-sarjan kuskeilta ja muilta ralli-ihmisiltä. Järjestelmässä ovat hiertäneet muun muassa kisan kokonaisvoiton merkityksen pieneneminen ja sunnuntain tulosten kasvanut jalansija.

Jari-Matti Latvala on ollut yksi systeemin arvostelijoista yleisellä tasolla. Toyota on hävinnyt pisteitä päävastustajalleen Hyundaille varsinkin sunnuntaisin.

Latvala on varma, ettei nykysysteemillä ajeta enää kuluvan kauden jäljellä olevien neljän kisan jälkeen.

– Se tulee muuttumaan. Siitä on jo keskusteltu jonkun verran. Sitä on luvattu, että se tulee muuttumaan, mutta minkälainen se on, niin sitä en pysty sanomaan. Meneekö se takaisin vuoden 2023 malliin, sitä en uskalla luvata, Latvala kommentoi MTV Urheilulle.