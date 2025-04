Jari-Matti Latvala latasi kovan ennustuksen Kalle Rovanperästä

Kalle Rovanperä on ajanut toistaiseksi vaisun alkukauden rallin MM-sarjassa. Suomalainen oli kauden avanneessa Monte Carlon MM-rallissa neljäs ja helmikuun Ruotsin MM-rallissa vasta viides.

Maaliskuun lopulla ajetussa Kenian Safari-rallissa suomalainen joutui keskeyttämään. Viimeisen päivän sähkövika vesitti lopullisesti mahdollisuudet.

Rovanperä on tällä hetkellä kuljettajien MM-sarjassa vasta kuudentena ja on jäänyt jo 57 pisteen päähän kuljettajien MM-sarjaa johtavasta tallikaveristaan Elfyn Evansista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, ettei suomalaisella enää ole varaa niin sanottuihin nollakisoihin, jos hän mielii ajaa vielä tällä kaudella maailmanmestaruudesta.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala luottaa kuitenkin siihen, että Rovanperällä on hyvät mahdollisuudet menestyä ensi viikolla ajettavassa Kanariansaarten MM-rallissa.

– Sen pitäisi olla aika puhdas asvalttikisa. Ei tule leikkauksia ja ajaminen on aika ratamaista. Ja Kallehan on tykännyt radalla ajaa. Uskon, että Kalle on siellä aika vahvoilla, Latvala sanoo Rallit.fille.

– Yleensä uudet kilpailut ovat olleet Kallelle vahvoja. Nyt kaikki lähtevät samalta viivalta, eikä kenellekään ole valmiita nuotteja. Se on hyvä juttu, Latvala jatkaa.

Rovanperä ja muut Toyota-kuljettajat saavat Kanariansaarilla tulitukea myös kahdeksankertaiselta maailmanmestarilta, Sébastien Ogierilta. Monte Carlon MM-rallin tammikuussa voittanut Ogier ajaa Espanjassa kauden toisen rallinsa.

– Samaan aikaan on todella hyvä, että Ogier tulee mukaan. Hän tuo talliin aina sellaisen piristysruiskeen. Voin sanoa, että hänen voitonhalunsa on kovempi kuin olen kenelläkään muulla koskaan nähnyt, Latvala linjaa.

– Hän haluaa niin kovasti voittaa, että se piristää koko tiimin toimintaa. Uskon, että se tekee myös Kallelle hyvää, Latvala jatkaa.

Kanariansaarten MM-ralli ajetaan 24.-27. huhtikuuta.