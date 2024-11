Jari-Matti Latvala koki valtavan tunnemyrskyn: "Hirvein tilanne tallipäällikköurallani"

Mestaruus meni Toyotalle kolmen pisteen erolla. Marginaali on vuonna 1973 alkaneessa valmistajien MM-sarjassa toiseksi pienin. Vuonna 1983 Lancia löi Audin kahdella pistellä – tosin tuolloin loppupisteet kirjattiin 118–116, kun ne nyt olivat 561–558. Prosentuaalinen piste-ero (0,5 %) kärkikaksikon välillä oli siis nyt historian pienin.

– Tämä on valtava helpotus. Kautemme oli erittäin vuoristoratamainen. Kun tulimme tänne, emme pitäneet mahdollisuuksiamme kovin vahvoina. Päätimme kuitenkin taistella viimeisille metreille ja katsoa, mitä tapahtuu. Pidimme taistelua yllä, ja niin pystyimme saavuttamaan tämän mestaruuden.

– Meillä on ollut kolme mustaa sunnuntaita. Pisteiden menettäminen on ollut musertavaa. Kreikassa sanoin jo, että olemme hävinneet, peli on ohi ja meillä ei ole enää mahdollisuuksia. Sitten nousimme takaisin taisteluun Chilessä, kunnes Keski-Euroopassa tuli uusi takaisku, ja nyt onnistuimme taas, Latvala kertasi.