Jari-Matti Latvala yllättävässä roolissa MM-rallissa – paljasti nyt, mistä oli kyse

– Iski semmoinen päähänpisto. Tulin erikoiskokeelta ja katsoin, että siinä ne tekevät haastatteluja. Mietin, että olisi kiva yllätys käydä tekemässä yksi tuollainen. Laskin, että Suninen on kohta tulossa, Latvala naureskeli uutta aluevaltaustaan MTV Urheilulle.

– Promoottorin kaverit olivat ihan mukana. Itse muistan, että pätkien maalissa oli aina tunteet pinnassa, ja se on kivaa nähdä kuljettajista. Ei me ehkä vielä kuitenkaan rooleja vaihdeta. Pitää olla myös joku, joka antaa vastauksia. Kaikki eivät voi vain kysellä.

Toyotan menestys Portugalissa on vain Kalle Rovanperän varassa, sillä Takamoto Katsuta keskeytti perjantaina aamupäivällä laturivikaan. Elfyn Evans puolestaan ajoi rajusti ulos tieltä, eikä enää voi jatkaa kisassa.

– Huikea päivä Kallelta, todella vahvaa tekemistä. Ei hänen olisi edes tarvinnut ajaa niin rajusti, mutta kun on hyvä fiilis ja luotto autoon, niin se on vain tullut helposti, Latvala summasi.

Latvalan mukaan Rovanperän tasolle vaisuhko alkukausi on täysin ymmärrettävää. Nyt puolustava mestari on palannut tasolleen.

– On normaalia, että kun voitat mestaruuden, niin paras iskukyky voi hukkua. Silloin kun (Sebastien) Ogier voitti vuonna 2013, niin minun oveni auki juuri seuraavana vuonna, kun Sebiltä ehkä vähän tippui motivaatio. On luonnollista, että kun saavutat jotain, mitä olet tavoitellut ja halunnut, niin silloin voi hävitä vähän, Latvala mietti.

– Kallen osalta on ollut myös muita tekijöitä. Lähtöpaikka ei ole aina ollut paras mahdollinen ja myös auton kanssa on jäänyt vähän uupumaan. Pystyin kuitenkin aistimaan ennen tätä rallia, että Kalle on eri tasolla.