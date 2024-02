Jari-Matti Latvala hyppäsi ikonisen auton rattiin Tunturirallissa: "Sitten se ampuu takakorkeaa"

Latvala kisaa rallin SM-sarjan toisessa osakilpailussa Rovaniemellä historic-luokituksen Toyota Celicalla. Vanha sotaratsu on ollut ainakin toistaiseksi luotettava menopeli napapiirillä, vaikka myös pientä haastetta on mahtunut matkaan.

– Ei mitään isompia ongelmia ole ollut, vähän öljyvuotoa. Katsottiin, että mistä se on tullut. Bensaliitin meiltä lähti irti ja siinä kävi vähän tuurikin, kun oli siirtymä. Teknisesti auto on toiminut varsin hyvin, Latvala kuvaili MTV Urheilulle.

– Kiitos hyvin on meno maittanut. Jos on osuus, missä on hyvää ja tasaista tietä, niin pystyn hyökkäämään. En vain voi ajaa huonoja osuuksia, missä on pomppuja ja muuta. Autosta vaan loppuu ominaisuudet, Latvala kertoi.