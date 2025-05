Lauri Marjamäki: "He olivat aivan kauhistuneita, että oletko elossa vielä"

Suomen jääkiekkomaajoukkueen ex-päävalmentajat Jukka Jalonen ja Lauri Marjamäki perkaavat, millaisessa tilassa Leijonat lähtee Antti Pennasen johdolla MM-kisoihin. Kumpikin puhuu painavin sanoin siitä, mihin keskittyminen on suunnattava.

Ensimmäistä kauttaan Antti Pennasen päävalmentamana pelaava Leijonat hävisi viimeisimmät kolme MM-kisoihin valmistavaa otteluaan edellisellä viikolla: Tshekin EHT-turnauksessa Suomen löivät isäntämaa maalein 4–2, Sveitsi 8–2 ja Ruotsi 6–2. Sitä ennen harjoitusmaaotteluista tuli kolme voittoa Ruotsista, yksi tappio Ruotsille, yksi voitto Latviasta ja yksi tappio Latvialle.

Leijonilla on valmistavista peleistä alla suurinumeroisiakin tappioita, ja päävalmentaja Antti Pennasen ympärillä on ollut varsin paljon julkista kritiikkiä ja porua. Millaisessa kurssissa Leijonat on MM-kisojen alla?

Jukka Jalonen: Yleisellä tasolla: Suomi on EHT:llä ollut ennen viimeistä turnausta hyväkin. Treenipeleissä Ruotsia pöllytteli monta kertaa.

Usein tässä vaiheessa on sellainen haaste, niin kuin "Latekin" hyvin tietää, että on viisi kentällistä pelaajia ja tulee vähän lisää ukkoja ja joku putoaa pois. Se tietty vaihe just ennen kuin joukkue lopullisesti valitaan, on aika levoton. Kokoonpanot vaihtelevat, ylivoimat ja alivoimat vaihtelevat, kaikki vaihtelee vähän. Se ei välttämättä aina mene ihan tuubiin.

Se, miten Suomi pelasi viime EHT:n, ei minun mielestäni kerro lopullista totuutta. Joukkue on varmaan ihan eri tikissä perjantaina, kun kiekko putoaa jäähän.

Lauri Marjamäki: Itse seurasin aika tarkalleen nämä kaksi Ruotsi-peliä, kun olin koti-Suomessa. 8–0 oli maalisuhde. Kävin paikan päälläkin katsomassa, niin oli aivan ylivoimainen. Erittäin hyvät pelaamisen rakenteet ja hyvä 60-minuuttinen molemmissa peleissä. Tietenkin Ruotsilta puuttui kolme kentällistä pelaajia. Se varmaan näkyi myös vähän Ruotsin pelaamisessa.

Viime viikolla oli tietenkin NHL-pelaajia. Jotenkin kuitenkin tuntui siltä, että vähän odotellaan noita MM-kisoja. Kyllä minulla luottavainen olo on, että pelaajat tietävät. Siellä on monta, jotka tekivät pitkän leirityksen. Varmasti sitä kautta luo luottamusta joukkueeseen, ja pelaamisen raamit ovat olemassa.

Totta kai isonumeroiset tappiot aina pikkaisen varmaan nostattavat stressiä, ovatko kaikki asiat oikein. Minun mielestäni peliohjelma on kuitenkin hyvä Suomelle. Pääsee Itävallan ja Ranskan kohtaamaan ennen Ruotsi-peliä. Pääsee hyvin kisoihin sisään.

Kumpikin Leijonia päävalmentaneena hyvin tietää, että jokakeväinen ilmiö ovat pelaajavalintakritiikit, on joukkue valittu millä lailla tahansa. Keskustelu on kohdistunut nyt paljon Ville Koivusen sivuuttamiseen. Millaisena te näette joukkueen, onko siitä ulkoapäin nokankoputtamista?

Jalonen: Ainahan se niin on, että jokainen valmennustiimi valitsee kyllä niin hyvän joukkueen kuin vain pystyy. Jos joku pelaaja, tässä tapauksessa vaikka Koivunen on jäänyt pois, siihen on joku selkeä peruste. Siellä on ainakin yksi pelaaja, joka on heidän mielestään parempi siihen rooliin, mihin Koivunen olisi voinut tulla. Jos joku toinen on eri mieltä, hän on eri mieltä, ja sillehän ei voi mitään.

Voi olla kaksi tai kolme pelaajaa, jotka ovat taistelleet samasta paikasta. Hän on ehkä se kolmas, ja on kaksi, jotka joukkueeseen on otettu.

Vaikuttaako se, että joku on ollut koko leirityksen mukana ja hän ei ole maajoukkueessa hirveästi pelannut vielä? Kaikki nämä asiat voivat tietenkin vaikuttaa siihen, mutta heillä on kyllä selkeät perusteet siihen. Harvemmin valmentajat kuitenkaan rupeavat ihan kaikkea avaamaan julkisesti, minkä takia joku ei ole mukana. Se on aika luonnollista.

Marjamäki: Minun mielestäni tämä on hyvä aika keväästä. On paljon katsomovalmentajia, ja kaikki haluavat tehdä omannäköisen joukkueen, mutta niin kuin Jukka tuossa sanoi, heillä on tasan tarkkaan tieto, minkä takia Ville Koivunen ei ole joukkueessa ja mihin he perustavat sen. Kyllä siellä Pennanen, Lehtinen, Tapola, Manner ja kumppanit ovat varmasti miettineet kaiken, kääntäneet jokaisen kolikon, mikä on parasta ryhmälle.

Ainahan ei tiedetä, mikä oikea tausta on. Se, miksi tuo jäi, on sellainen juttu, että ei siinä valmentaja ja GM pysty ihan kaikkea sanomaankaan julkisuuteen.

On hyvä, että se herättää mielipiteitä ja ajatuksia. Se kertoo siitä, että Suomi on kiekkomaa ja kaikkia kiinnostaa.

Jos jostain joukkueen ulkopuolelle jätetystä pelaajasta on kritisoitavaa, Leijonien valmentaja ei halua välttämättä lähteä ylenpalttisesti lähteä puhumaan, miksi joku on parempi?

Jalonen: Ei yleensä vertailla, että sen takia otettiin pelaaja A, että hän on parempi tässä ja tässä asiassa. Ei sitä sillä lailla tehdä julkisesti.

Marjamäki: Joka tapauksessa on hyvä, että meillä on paljon hyviä pelaajia, joista valita. Väkisinkin jää hyviä pelaajia ulkopuolelle.

Miten paineistavana näette Pennasen tilanteen? Hänen ympärillään on ollut paljon kritiikkiä. Osa on ajatellut, että tulosta olisi tultava, jotta riittävä uskottavuus jatkoon säilyisi. Millaisessa asemassa hän lähtee MM-kisoihin?

Kun Jukka Jalonen valmensi eri otteisiin Leijonia, menestystä usein tuli. A-maajoukkue voitti hänen alaisuudessaan kolme maailmanmestaruutta ja olympiakullan. Jalonen luotsasi juuri Italian MM-kisojen pääsarjaan ensi vuodeksi./All Over Press

Jalonen: Aina Leijonia seurataan vahvasti keväällä nimenomaan. Ei suuri yleisö välttämättä niin paljon jääkiekkoa lajina seuraa ennen kuin MM-kisat alkavat, ja sitten Suomi innostuu näihin aikoihin. Sitten katsojalukumäärät nousevat sinne puoleentoista–kahteen miljoonaan, mihin nousevatkaan parhaimmillaan.

Onhan siellä omat paineensa, se on selvää. Siellä on vain, mitä mekin Laten kanssa olemme varmaan touhunneet, keskityttävä siihen omaan juttuun ja oltava vähän omassa kuplassa, ei niin hirveästi miettiä, mitä joku ajattelee. Ei sillä pitäisi olla mitään merkitystä. Jos se rupeaa vaikuttamaan omaan ajatteluun ja päätöksiin varsinkin, sitten mennään kyllä metsään aika vahvasti.

Siellä pitää tehdä just niin kuin halutaan valmennustiimin kanssa tehdä. Fakta on se, että lopputulos sitten aikanaan näyttää, miten pärjättiin, ja joku saa sen jälkeen arvioita tehdä, oliko toiminta riittävän hyvää vaiko ei. Ei se sen kummempaa kuitenkaan ole, mutta paineita on olemassa, se on selvä asia.

Marjamäki: Tuohon vielä se, että jos sinut valitaan Leijonien päävalmentajaksi, olet tehnyt aika paljon asioita hyvin urallasi. Antti Pennanen on voittanut 2019 Suomen mestaruuden ja on erittäin ammattitaitoinen huippuvalmentaja.

Sanotaanko sillä lailla, että jälkikäteen kun sitä miettii, se kritiikki on täysin ansaittua. Jotta pääset semmoisiin posteihin, joissa sinua kritisoidaan, on täytynyt tehdä paljon asioita hyvin ennen sitä.

Kisojen aikana minulla oli ainakin täydellinen (kupla), ettei mitään. Ei ollut mitään muuta kuin Livetulokset, mistä katselit, mitä tapahtui. Ei kannata sitten aukaista sivua ampparit.com/jääkiekko.

Jalonen: Ei, ei kannata.

Marjamäki: Enemmän sitä huomasi aina kisojen jälkeen. Olimme kuitenkin neljäs ja viides, ettemme saaneet mitalia. Sen huomasi vain lähipiirissä ja sukulaisissa, jotka ovat seuranneet somea. He olivat aivan kauhistuneita, että oletko elossa vielä. Minä olin, että mikä teillä on. Sitä kuitenkin elää oman valmennustiimin kanssa ja keskittyy siihen.

Tietenkin tämä on meidän ammattimme, ja tähän kuuluu tämä. Jos ei sitä pysty handlaamaan, niin on väärässä ammatissa ja kannattaa tehdä jotain muuta.

Onhan tämä poikkeuksellinen työ muutenkin. Joka toinen päivä 5 000 henkeä tulee katsomaan peliä ja nyt MM-kisoissa se Lappajärven Lassekin rupeaa seuraamaan jääkiekkoa, jos se ei muuten seuraa. Silläkin on oma mielipide, ja se pystyy nykypäivänä pistämään sen mielipiteen suoraan näkyville johonkin someen.

Mitä Leijonilta povaatte MM-kisoista? Jalkeilla ei ole taaskaan se suurin tähtinippu, mutta kuten Lauri toi esiin, pelin rakenteet ovat olleet kunnossa, vaikka viime pelit toivat suurinumeroisia tappioita.

Marjamäki: Tosiaan Ruotsi-pelit, mitä näin, erittäin hyvää lätkää pelasi. Varmaan tärkeintä on, että peli kehittyy ja ennen sitä kahdeksatta peliä joukkueella on hyvä pelirohkeus ja itseluottamus.

Minun mielestäni Leijonilla on hyvä tilanne. Ei liikaa NHL-tähtiä ja muuta, mitä täällä taas puhutaan Ruotsista ja Kanadasta: on sitä, tätä ja tuota. On se nyt nähty niin muuta kertaa ennenkin, että eivät ne nimet selässä, vaan se fiilis ennen ratkaisevaa peliä. On hyvä luottamus ryhmään, roolit ovat kohdillaan, varsinkin erikoistilannepelaaminen ja maalivahtipelaaminen kunnossa. Uskon, että emme me pelissä tule häviämään. Siellä on varmasti kaikki tarvittava osaaminen.

Jalonen: Niin, kyllä joukkueen tavoite alkusarjassa varmaan on seitsemässä ekassa pelissä hoitaa homma sillä lailla, että on puolivälierässä. Kaikki tietävät, että se on kerrasta poikki -peli, iso peli. Missä moodissa joukkue on, mikä mindsetti sillä on – sillä on iso, ratkaiseva merkitys. Merkitystä on tietenkin myös sillä, onko loukkaantumisia ja näin poispäin.

Mutta kyllä Suomi kahdeksan joukossa on ihan varmasti, ja sitten on pienistä asioista kiinni. Maalin pelejähän ne yleensä tuppaavat olemaan, voittaako vai häviääkö.

Totta kai me olemme kaikki Suomen takana, ja toivotaan, että voittaa.

Tukholmassa ja Herningissä kiekkoiltavat MM-kisat käynnistyvät tänään perjantaina. Suomi kohtaa Itävallan kello 17.20 alkaen.