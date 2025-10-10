Filippiinien viranomaiset ovat antaneet tsunamivaroituksen sen jälkeen, kun Mindanaon saaren lähellä tapahtui perjantaiaamuna maanjäristys, jonka voimakkuus oli 7,4.
Viranomaisten mukaan ensimmäisten tsunamiaaltojen on arvioitu iskevän Filippiinien rannikolle hieman ennen aamuseitsemää Suomen aikaa.
Maanjäristyksen keskus sijaitsi Mindanaon saaren itäpuolella, reilun sadan kilometrin päässä saaren pääkaupungista Davaosta.
Rannikkoalueilla asuvia on kehotettu evakuoitumaan välittömästi korkeammalle tai siirtymään kauemmas sisämaahan.
Paikallinen seismologian laitos on antanut varoituksen tuhoisasta tsunamista, jonka aallot voivat olla hengenvaarallisen korkeita.
Tyynenmeren tsunamivaroituskeskuksen mukaan tsunamiaaltojen korkeus voi olla jopa kolme metriä osissa Filippiinien rannikkoa.
Uutinen päivittyy.