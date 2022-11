Japani ja Yhdysvallat vastasivat Pohjois-Korean ohjuskokeeseen sotaharjoituksilla

Yhdysvallat tuomitsi kokeen - Venäjä arvosteli Yhdysvaltoja

– Yhdysvallat on täällä jäädäkseen. Viestimme on selvä: Yhdysvalloilla on Intian ja Tyynenmeren alueelle pysyvä taloudellinen sitoutuminen, jota ei mitata vuosissa, vaan vuosikymmenissä ja sukupolvissa, varapresidentti Harris sanoi Bangkokissa huippukokouksen aikana.