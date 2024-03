Janni Hussilta nähtiin tunteenpurkaus – "En perhana voi alkaa vielä tässä pillittämään"

– Kyllä mun suurin paine harteilla oli Ruotsi, sillä se oli ensimmäinen. Toisen ammatin kautta se paineensietokyky on kuitenkin kehittynyt, muun muassa radiojuontajana tunnettu Hussi sanoi.

– Jos sulta hajoaa suorassa lähetyksessä vaikka prompteri, niin sun täytyy vain jatkaa. Sama tilanne voi olla myös ralliautossa. Aina voi jotain sattua ja sun on pakko pystyä jatkamaan. Kyllä mä koen niin, että se suurin painolasti putosi harteilta Ruotsissa. Ennen kaikkea itselleni pystyin siellä näyttämään, että minä osaan tämän, Hussi kertoi.

Hussi kertoi jo aiemmin Ruotsissa, että hänen kykyjään on epäilty. Heille Hussi on pystynyt näyttämään, mutta lajipiireissä epäilijöitä ei ole ollut.

– Ne ihmiset, joilla on aidosti jotain merkitystä, niin tuntuu, että he ovat hyväksyneet mut ihan alusta asti sellaisena kuin olen. Totta kai se tuntuu aina hyvältä, jos jollain teolla pystyy todistamaan sen, että pystyy tähän. Julkisuuden myötä siihen huuteluun on saanut kuitenkin tottua jo aiemmin. Mutta eihän se ikinä kivaa ole, Hussi mietti.