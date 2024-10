Kommentti: Janne Puhakan henkirikoksessa on poikkeuksellisia piirteitä

29-vuotiaan Janne Puhakan kuolema epäillyn henkirikoksen uhrina koskettaa suomalaisia laajasti, eikä ihme. Puhakan henkilössä on monia kansankerroksia puhuttavia tarttumapintoja.

Ensinnäkin on hän entinen SM-tason jääkiekkoilija, joka teki myös kansainvälistä urheilu-uraa. Oli ura sitten erityisen menestynyt tai ei, Puhakan urheilusaavutuksia ei voi myöskään pitää merkityksettöminä.

Puhakka nousi uransa jälkeen eräänlaiseksi pioneeriksi hänen oltuaan ensimmäinen suomalainen ammattikiekkoilija, joka kertoi homoseksuaalisuudestaan avoimesti julkisuudessa. Puhakan julkista avausta on pidetty erityisen rohkeana. Se tarjoaa esikuvan siitä, miten jokaisella tulisi olla mahdollisuus olla sellainen kuin on, myös maskuliinisuudestaan tunnetussa jääkiekkomaailmassa.

Puhakan entinen puoliso, 66-vuotias Rolf Nordmo on myöntänyt poliisin kuulusteluissa aiheuttaneensa Puhakan kuoleman ampumalla tätä metsästyshaulikollaan. Poliisin mukaan laukauksia on ollut useampi kuin yksi.

Äkkiseltään katsottuna Puhakan kuolema näyttää tyypilliseltä parisuhteen päättymiseen liittyvältä väkivallanteolta. Asian lähempi tarkastelu paljastaa, että rikos on kaikkea muuta kuin tavanomainen.

Ensinnäkin poikkeuksellista on rikoksen keskiössä olevien henkilöiden korkea sosioekonominen asema.

Ei ole ainakaan tavallista, että rikoksen uhrin ja rikoksesta epäillyn ikäero on näin suuri.

He tulivat toimeen hyvin: rikoksesta epäilty Nordmo on taustaltaan eläinlääkäri ja hänellä on mediatietojen mukaan ollut Norjassa vuosittain noin 100 000 euron tulot. Se tekee hänestä huomattavasti tyypillistä henkirikoksen tekijää varakkaamman ja koulutetumman.